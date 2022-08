‘Robbe Ghys dichtbij overstap naar Team DSM’

Robbe Ghys is op weg naar Team DSM. Dat meldt Het Nieuwsblad. Ghys, die momenteel uitkomt voor Sport Vlaanderen-Baloise, zou bij de ploeg van Iwan Spekenbrink uitgespeeld worden als sprintaantrekker.

Alpecin-Deceuninck en Israel-Premier Tech zouden ook belangstelling in Ghys hebben, maar bij Team DSM zou de interesse nog serieuzer zijn. Ghys zou bij die laatste ploeg een belangrijke rol krijgen als lead-out van de snelle Sam Welsford en Alberto Dainese. Dankzij zijn baanervaring, zou hij in staat zijn om deze functie te vervullen.

Ghys heeft zijn strepen op de weg inmiddels evenwel ook verdiend. De Limburger pakte vorig jaar bijvoorbeeld een ritzege in de Baloise Belgium Tour, waar hij dit jaar als elfde eindigde in het eindklassement. Tijdens de laatste Gent-Wevelgem liet hij zien ook het klassiekerwerk aan te kunnen: hij finishte in de door Biniam Girmay gewonnen wedstrijd als vijftiende.