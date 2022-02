Ritzege voor Europees kampioene Ellen van Dijk in Ronde van Valencia

Ellen van Dijk heeft vrijdag de tweede etappe van de Ronde van Valencia voor vrouwen gewonnen. De Europese kampioene van Trek-Segafredo was in de straten van Cocentaina na een lange en machtige sprint sneller dan medevluchter Soraya Paladin (Canyon-SRAM). De twee waren in de slotfase weggereden uit het peloton.

Kort na de start reed Jeanne Korevaar even weg, maar zij werd al snel weer ingerekend. Halverwege de rit was er vervolgens een aanvalspoging van Elisa Longo Borghini, Elisa Chabbey en Grace Brown, maar ook die werd gecounterd.

Shirin van Anrooij, Juliette Labous, Katarzyna Niewiadoma en Marie Le Net hadden vervolgens meer succes. Het viertal reed een minuut weg uit het peloton, waaruit wereldkampioene en klassementsleiderster Elisa Balsamo gelost was in het heuvelige middenstuk. Heel lang hield de groep-Van Anrooij echter niet stand.

Floortje Mackaij waagde nog een poging met Niewiadoma, maar het was de ploeg van BikeExchange-Jayco dat het gat dichtte. Zij mikten op een sprint in Cocentaina, maar Trek-Segafredo en Canyon-SRAM niet. Vijftien kilometer voor de finish waren het Longo Borghini en Chabbey die opnieuw ontsnapten, maar andermaal werden ze gegrepen.

Geslaagde aanval van Van Dijk en Paladin

Ellen van Dijk was de volgende die het probeerde. De Europese kampioene kreeg Soraya Paladin, een andere renster van Canyon-SRAM, mee. Achter de twee viel het stil, waardoor hun voorsprong binnen no time groeide tot een minuut. Paladin liet het meeste werk aan Van Dijk, maar die wilde het tactische spel wel meespelen. Het peloton kwam onder aanvoering van Annemiek van Vleuten nog dichtbij, maar niet dichtbij genoeg.

Van Dijk ging vervolgens de sprint ver van de finish aan. De Woerdense zat op kop en liet Paladin in de laatste 200 meter niet meer langszij komen, om zo haar eerste overwinning te boeken in de Europese kampioenstrui. Kort achter de twee koplopers werd Marta Bastianelli derde, voor Van Vleuten.