Ritzege en eerste leiderstrui voor Lars Hohmann in H4A Beloftenweekend

Lars Hohmann heeft vrijdag de openingsrit van het H4A Beloftenweekend gewonnen. De Nederlander van Metec-Solarwatt bleef Jelle van Genechten en Bodi del Grosso voor in de uitslag. Door zijn zege is Hohmann ook de eerste leider in het algemeen klassement.

De eerste rit werd verreden van en naar Terneuzen. In totaal moesten de renners een kleine 120 kilometer afleggen. Op voorhand leek het een kans voor sprinters te zijn, maar niets was minder waar. Hohmann, Van Genechten, Del Grosso en Arno Vanhaecke kozen het hazenpad en reden samen weg. De vier konden uiteindelijk sprinten voor de zege en in die sprint kroonde Hohmann zich tot ritwinnaar.

Zaterdag volgt er in het H4A Beloftenweekend nog een kort tijdrit van 13,1 kilometer en vervolgens een afsluitende etappe van 141,9 kilometer.

Met Lars in de paarse leiderstrui kunnen we ons geen betere start van het weekend bedenken. pic.twitter.com/ozGdhqDFhZ — Metec-SOLARWATT CT p/b Mantel.com (@metecct) May 6, 2023