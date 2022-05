Ritwinst Jan Hirt ondanks schakelproblemen en kramp: “Gestreden tot de finish”

Jan Hirt was dinsdag de beste in de bergetappe van de Giro d’Italia naar Aprica. De Tsjechische klimmer van Intermarché-Wanty-Gobert was de beste van een grote kopgroep en wist op de laatste klim naar Valico di Santa Cristina zijn medevluchter Thymen Arensman te lossen. “Ik wilde echt iets laten zien vandaag”, vertelde Hirt na afloop.

“Elke keer dat ik Mortirolo hoor, val ik aan”, lacht hij. In 2019 wist Hirt namelijk tweede te worden in de Giro-etappe over de Mortirolo. Toen werd hij geklopt door Giulio Ciccone. Nu is Hirt zelf de winnaar. “Ik wilde in de vlucht zitten, maar kende onderweg wat moeilijke momenten. Bijvoorbeeld toen de kopgroep brak en niet goed samenwerkte. Daardoor moest ik terugkomen op de Mortirolo.”

“Ook op slotklim had ik wat problemen met de fiets, met het schakelen. Mijn ketting sprong elke keer over”, gaat Hirt verder. “En ik had ook nog krampen in de afdaling. Dat deed wel pijn, maar ik wilde zo graag winnen. Ik heb gestreden tot op de finish.” Uiteindelijk hield hij in Aprica zeven seconden over op de achtervolgende Arensman.

Zeven kilometer voor de finish, vlak voor de top van de Santa Cristina, sloeg Hirt een beslissend gat. “Ik wist dat ik op het steilste deel wilde aanvallen. Lennard Kämna had grote voorsprong op onze groep, dus het zag er moeilijk uit, maar ik wilde het proberen. En het is maar goed dat ik het gedaan heb. Ik krijg vaak de vraag waarom ik aan wielrennen doe… Dat is omdat ik ooit een Giro-rit wil winnen en dat ik dan kan stoppen. Ik ben echt heel blij, maar ga nu niet stoppen hoor”, lacht hij.