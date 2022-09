Ritwinst in Burgos levert AG2R-stagiair Bastien Tronchon profcontract op

Als een renner zijn stage met een voldoende heeft afgerond, dan is het Bastien Tronchon wel. De 20-jarige Fransman debuteerde begin augustus in de Ronde van Burgos als stagiair bij de hoofdmacht van AG2R Citroën en won prompt een etappe. Niet voor niets dat AG2R Citroën hem nu beloont met een profcontract.

Tronchon maakt komende seizoen zijn officiële debuut bij het Franse WorldTeam. Hij tekent een contract voor drie seizoenen bij AG2R Citroën, waardoor hij tot eind 2025 onder contract ligt. Eerder was hij ook al actief voor de U19-ploeg (2019-2020) en de U23-ploeg (2021-2022) van het team.

Begin augustus was Tronchon in zijn eerste koers als stagiair de beste in de lastige etappe naar Villarcayo, na een sprint-à-deux met Pavel Sivakov. Hij schoof mee in de vlucht van de dag, overleefde de zware Picón Blanco en kwam terecht in een kopgroep met Sivakov, die was weggereden bij de favorieten, en medevluchter Joel Nicolau. Die laatste werd in volle finale gelost, waardoor Tronchon en Sivakov samen overbleven.

“Ik heb de laatste jaren kleine stapjes gezet en ben blij om hier mijn eerste wedstrijd te rijden als stagiair. Ik hoop dat ik dit kan doorzetten en kan blijven laten zien wat de ploeg van mij verlangt in het restant van dit seizoen”, zei Tronchon na zijn overwinning in Burgos.

Bastien Tronchon – 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣ 🖋️ Nous sommes très heureux d’annoncer la signature de @BastienTronchon jusqu’en 2025 🤝 Passé par les @AG2RCITROENU19 et @ag2rcitroen_u23, Bastien a remporté sa première course professionnelle sur la @VueltaBurgos cette saison 👊🏻#AG2RCITROËNTEAM pic.twitter.com/On6WEI3QfW — AG2R CITROËN TEAM (@AG2RCITROENTEAM) September 7, 2022