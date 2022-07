Reusser pleit voor minimum BMI: “Rensters met echte gezondheidsproblemen eruit halen”

Marlen Reusser, die gisteren de vierde etappe van de Tour de France Femmes wist te winnen, wil dat er maatregelen worden genomen om ongezond eetgedrag tegen te gaan. Volgens de Zwitserse kunnen rensters eetstoornissen ontwikkelen, als zij een voorbeeld nemen aan te magere collega’s. Daarom pleit Reusser voor een een minimum Body Mass Index (BMI) in het vrouwenwielrennen.

“Voeding en lichaamsgewicht zijn een belangrijk onderdeel van onze job”, vertelt Reusser in het Belgische wielerpraatprogramma Vive le Vélo. “Iedereen is daarmee bezig. Dat gaat van gewoon op je gewicht letten tot mentaal ziek te worden en een eetstoornis te ontwikkelen. Dat is een heel spectrum in het peloton en ik denk dat het goed zou zijn om de rensters met echte gezondheidsproblemen eruit te halen.”

Reusser wijst op de invloed die rensters op elkaar hebben. “Het zijn er slechts een paar, maar op die manier krijgen de andere rensters niet het gevoel dat ze ook zo mager moeten zijn om goed te presteren, want dat is voor niemand goed”, aldus ritwinnares van woensdag. “In elke uithoudingssport ligt gewicht gevoelig. Niet enkel in het wielrennen. Sommige federaties beginnen maatregelen te nemen en ik vind dat zou de UCI ook moeten doen.”

Het is niet louter een idee van Reusser, want ze stuurde reeds een brief naar UCI-voorzitter David Lappartient over dit onderwerp. “Ik kreeg eerst geen antwoord, maar nadat ik wat had geklaagd in een Zwitserse krant, werd ik uitgenodigd om op gesprek te gaan met David Lappartient. Omdat we het allebei zo druk hebben is het er nog niet van gekomen, maar het staat zeker op de agenda.”