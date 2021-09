Ritwinnaar Van der Hoorn: “Dat ik in de sprint win, had ik niet verwacht”

Taco van der Hoorn boekte vandaag weer eens een mooie zege voor zijn ploeg Intermarché-Wanty-Gobert. Eerder dit jaar was hij de beste in een Giro-etappe, vandaag was het raak in de Benelux Tour. In Hoogerheide versloeg hij zijn medevluchters in een sprint. “Ik ben best wel traag, dus dit had ik niet verwacht”, klonk het na afloop in het flashinterview.

Van der Hoorn reed in de finale op kop met medevluchters Thimo Willems, Luke Durbridge, Mathias Norsgaard en oud-beloftenwereldkampioen Samuele Battistella. De Nederlander legt uit waarom de kopgroep uiteindelijk uit de greep wist te blijven van het peloton. “We hebben in het begin een redelijk tempo gereden, maar ons tegelijkertijd ook wat gespaard. We wilden elkaar niet kapot rijden. Je weet namelijk dat je niet meer dan twee minuten voorsprong krijgt van het peloton.”

“We hebben tactisch echt goed gereden”

In de finale besloten de koplopers wat te versnellen. Van der Hoorn: “Met nog veertig kilometer te gaan zijn we wat harder gaan rijden, met telkens kopbeurten van een halve minuut. Ik was met vier sterke renners op pad en als peloton is het op smalle wegen lastig te controleren. Als je de namen van de kopgroep op een rijtje zet, dan weet je dat we een eind kunnen komen. Het zijn mannen die hard kunnen rijden. We hebben tactisch echt supergoed gereden.”

Van der Hoorn wilde in de finale eigenlijk versnellen op het laatste heuveltje. “Dat was met nog 800 of 900 meter te gaan. Ik wilde daar vol doortrekken, maar die Battistella zat op mijn wiel. Ik besloot toen maar te sprinten. Ik ben normaal vrij traag, maar ik denk dat iedereen wel moe was. Dat ik hier nu win na een sprint, had ik niet verwacht.”