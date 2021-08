Ritwinnaar Magnus Cort: “Heel speciaal om op een andere manier te winnen”

Aan de finish scheelde het bijzonder weinig, maar Magnus Cort wist met een ultieme krachtsinspanning toch nog uit de greep te blijven van de opkomende Primoz Roglic. De sterke Deen van EF Education-Nippo boekte vandaag op een bijzondere manier zijn vierde ritzege in de Vuelta a España.

De vorige zeges van Cort (28) kwamen er na een sprint, vandaag was de renner de beste na een pittige waaieretappe met een finish op een heuse muur. “Dit is heel erg speciaal voor mij. Ik ben blij dat ik nu kan laten zien dat ik ook op andere manieren kan winnen. Ik wist wel dat ik een kans had, al is het altijd moeilijk inschatten hoe veel voorsprong je moet hebben voor zo’n beklimming.”

Cort bleek op de 1,9 kilometer lange slotklim, de Alto de la Montaña de Cullera, de sterkste renner in de kopgroep. Toch moest hij nog vrezen voor de ritzege, aangezien de favorieten voor de eindzege niet ver zaten. “Het was voor mij gewoon zaak om zo snel mogelijk de top te bereiken. Ik hoopte na mijn versnelling dat niemand kon volgen en dat was het geval.”

“Het was heel erg close in de finale, maar ik ben blij dat ik Roglic kon afhouden. Met nog 150 meter te gaan had ik door dat hij eraan kwam. Ik spurtte met alles wat ik nog in me had. Ik ben blij dat het is gelukt.”