Ritwinnaar Mads Pedersen: “Ik kom voor een goed klassement” donderdag 1 oktober 2020 om 17:03

Heel even leek Jasper Philipsen op weg naar een tweede zege in de BinckBank Tour, maar de Belg werd nog voorbijgesneld door Mads Pedersen. De sterke Deen bleek in een regenachtig Aalter over de beste sprint te beschikken. “Het is erg fijn dat ik het kon afmaken”, zo vertelt de winnaar in het flashinterview.

“Het was heel erg hectisch”, zo begint Pedersen zijn relaas. “De jongens hebben echter geweldig gereden. Ze hebben de hele dag gecontroleerd, dat hebben ze echt perfect gedaan. Of ik een fan ben van regenachtige omstandigheden? Niet echt, maar ik vind het ook niet erg. Het is voor iedereen hetzelfde en je moet het gewoon accepteren.”

Pedersen mag zich na vandaag ook de nieuwe leider noemen in de BinckBank Tour, al is het verschil met nummer twee Philipsen erg klein. Morgen staat de individuele tijdrit van 8,14 kilometer in en rond Riemst op het programma, zaterdag zal de definitieve beslissing vallen in de koninginnenrit naar Geraardsbergen.

Twee cruciale etappes

Pedersen heeft al een etappezege op zak, maar dat wil niet zeggen dat zijn honger is gestild. “Ik kom hier voor een goed klassement. Het is voor mij goed dat de tijdrit kort is. Ik zal zaterdag mijn best doen en alles uit de kast halen. Ik rij de BinckBank Tour met de klassiekers in mijn hoofd, maar het is altijd leuk om dan een zege te boeken.”