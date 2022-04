Ritwinnaar López: “Balen voor Pinot, maar dat is wielrennen”

Je hebt winnaars en verliezers na afloop van een etappe. Thibaut Pinot vocht na de finish van de vierde rit van de Tour of the Alps tegen de tranen, nadat hij op het laatste moment werd overvleugeld door Miguel Ángel López. De Colombiaan was dan weer erg blij met zijn eerste zege van het seizoen, maar had ook oog voor zijn Franse collega.

Pinot maakte in de vierde etappe naar Kals am Grossglockner deel uit van een sterke vlucht, reed op de slotklim weg van zijn metgezellen en leek op weg naar een langverwachte zege. De Fransman werd in de laatste kilometer echter nog voorbijgereden door López, die in de finale de sprong wist te maken vanuit de groep der favorieten. Ook voor López is het een welkome overwinning, voor zichzelf maar bovenal ook voor zijn ploeg Astana Qazaqstan.

“Ik wil Thibaut feliciteren met zijn prestatie”

“Als je wint, ben je blij. Maar ik ben ook zeer tevreden met het werk van mijn ploeggenoten”, vertelde ritwinnaar López na afloop in het flashinterview. “Dat zorgt namelijk voor motivatie richting de komende wedstrijden. Ik wist dat ik nog naar Pinot kon rijden, maar ik wist niet hoe ik hem vervolgens moest kloppen.”

De Colombiaan besloot niet te wachten op een sprint en ging er meteen vandoor. Pinot spartelde nog even tegen, maar moest uiteindelijk toch passen en zo kwam López met voorsprong als eerste over de finish. “Ik wil Thibaut feliciteren met zijn prestatie. Het is voor hem balen, zo vlak voor de finish, maar soms win je en soms verlies je. Dat is wielrennen”, aldus López, die zich in de Tour of the Alps klaarstoomt voor de Giro d’Italia.