Ritwinnaar Daniel Felipe Martínez: “Ik besloot er vol voor te gaan”

Julian Alaphilippe was de torenhoge favoriet om te winnen in Zamudio, maar de Fransman moest in de slotfase van de vierde etappe van de Ronde van het Baskenland nipt zijn meerdere erkennen in Daniel Felipe Martínez.

Martínez zat in de laatste kilometer uitstekend geplaatst en besloot zijn geluk te beproeven in de sprint. “Het was een zware etappe en aan het einde moest ik het opnemen tegen sterke tegenstanders. Ik dacht bij mezelf: ik ga er gewoon vol voor. Ik voelde me goed en zat ook goed geplaatst”, aldus Martínez, die aan de streep de op papier snellere Alaphilippe wist te vloeren, al was het verschil zeer klein.

Eindzege

De ritzege leek overigens lange tijd naar Victor Lafay te gaan. De Fransman, die deel uitmaakte van de vroege vlucht, begon met een minuut voorsprong aan de laatste tien kilometer. De renner van Cofidis viel echter stil richting de streep en werd met nog twee kilometer te gaan alsnog tot de orde geroepen. “Lafay had een behoorlijk grote voorsprong na de laatste klim”, aldus Martínez. “We wisten hem echter nog terug te pakken.”

De 25-jarige Colombiaan heeft nu al een ritzege op zak, maar doet ook nog altijd mee om de eindzege. De renner van INEOS Grenadiers staat derde in het algemeen klassement op elf seconden van Primož Roglič. “Vrijdag en zaterdag staan er nog zware etappes op het programma. We gaan nog op jacht naar de eindzege”, waarschuwt Martínez de concurrentie.