Ritwinnaar Caleb Ewan stapt uit Tirreno-Adriatico

Woensdag nog sprintend naar de ritzege, een dag later vroegtijdig in de remmen knijpen. Caleb Ewan heeft besloten om Tirreno-Adriatico te verlaten. De Australiër van Lotto Soudal heeft wat last van een valpartij en wil geen risico nemen met het oog op Milaan-San Remo.

Ewan kwam woensdag ten val in de derde etappe naar Terni, maar dit belette hem niet om naar de zege te sprinten in de industriestad. De pijlsnelle Australiër versloeg in een lastige sprint, over kasseitjes, de Fransman Arnaud Démare en de Nederlander Olav Kooij en boekte zo zijn derde zege van het seizoen.

Een dag na zijn overwinning besloot Ewan echter in de bezemwagen te stappen. “Hij had wat last van zijn valpartij van gisteren en van een furieuze start. We hebben uiteindelijk besloten dat het nu beter is om niet te pushen en de wedstrijd te verlaten. Caleb richt zich nu op zijn herstel en voorbereiding op Milaan-San Remo”, laat Lotto Soudal weten via social media.

Ewan hoopt over ruim een week te schitteren in Milaan-San Remo en zo een gooi te doen naar de zege. Vorig jaar kwam de sprinter al dicht bij de overwinning, maar moest hij genoegen nemen met een tweede plaats achter Jasper Stuyven.

