Ritwinnaar Bilbao over Yates en ‘die jongen van UAE’: “Ze klommen zo snel vandaag”

Pello Bilbao pakte vrijdag de zege in de derde etappe van de Tour Down Under. De Spanjaard van Bahrain Victorious klopte in een sprint Simon Yates en Jay Vine, met wie hij op de laatste klim van de dag was weggereden. Eenvoudig ging dat niet, vertelde hij in het flashinterview na afloop.

“Dit was het doel van het team”, begon Bilbao. “Gisteren waren we wat teleurgesteld, want de wedstrijd verliep niet zoals we gehoopt hadden. Op de streep verloren we wat seconden. Maar vandaag was perfect voor mij: een korte, explosieve klim en dan een snelle afdaling naar de finish. Het was moeilijk om aan te sluiten bij Yates en die jongen van UAE (Vine, red.). Ik hield mijn eigen tempo en kwam er in de laatste driehonderd meter van de klim bij. Ik dacht: als het wat gemakkelijker wordt, houden ze vast een beetje in. Maar ze klommen zo snel vandaag.”

Uiteindelijk werd het een sprint tussen de drie renners. Bilbao ging deze vroeg aan, maar hoewel Yates nog even op kwam zetten, hield hij stand. “Ik ging de sprint van de kop af aan en wist dat ik een goede kans maakte. Zij waren meer bezig met het algemeen klassement, ik was meer gefocust op de sprint en winnen.”

Volgens Neil Stephens, ploegleider bij Bahrain Victorious, heeft Bilbao zich maanden voorbereid op de Tour Down Under. “Voor hem is dit een heel belangrijke wedstrijd en hij heeft dat ook op ons overgebracht”, vertelde Bilbao. “Hij is heel enthousiast, hij kijkt altijd naar details. Ik werk graag met hem. Ik heb met hem goede koersen gereden, het is mooi om hem deze overwinning te bezorgen in zijn thuiswedstrijd.”