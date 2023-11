dinsdag 21 november 2023 om 14:06

‘Rijzende ster’ Thibau Nys verlengt bij Lidl-Trek en Baloise Trek Lions

Thibau Nys zal ook de komende jaren te zien zijn in het tenue van Lidl-Trek (weg) en Baloise Trek Lions (veld). De 21-jarige Belg, die door zijn ploeg in een perscommuniqué wordt omschreven als een rijzende ster, heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis tot eind 2026.

Zijn oude overeenkomst liep nog één jaar door, maar Nys junior heeft zijn contract dus opengebroken en met nog eens twee jaar verlengd. Het is geen verrassing dat Lidl-Trek achter de schermen bezig was met de contractverlenging van Nys. De Belg timmert als crosser en wegrenner namelijk flink aan de weg. Hij werkte dit jaar op de weg zijn eerste seizoen af bij de beroepswielrenners.

En dit deed Nys met de nodige bravoure. Zo boekte hij het afgelopen wegseizoen al zijn eerste twee profoverwinningen, met de GP Kanton Aargau en een rit in de Tour of Norway. De zoon van veldritlegende Sven Nys werd verder ook derde in het eindklassement van de Tour of Norway en stak ook in wedstrijden als de Ronde van Hongarije, Baloise Belgium Tour en de Ethias Tour de Wallonie zijn neus aan het venster.

Ook in het veld heeft Nys al zeer mooie dingen laten zien. In de jeugdcategorieën werd hij onder meer wereldkampioen bij de junioren en beloften en de voorbije weken maakte hij ook indruk op het hoogste niveau. Nys boekte in oktober in Waterloo zijn eerste wereldbekerzege bij de profs en was ook al de sterkste in de Koppenbergcross en de Exact Cross van Beringen.

Regelmaat

Nys hoopt de komende jaren nog meer successen te boeken in het tenue van Lidl-Trek (op de weg) en Baloise Trek Lions (in het veld). “Ik denk dat dit het jaar is waarin ik het meeste over mezelf heb geleerd op het gebied van koersen, trainen en herstellen. Ik reed dit jaar samen met de nodige grote namen en dit heeft me geholpen om nog meer ervaring op te doen. Dit zal me de komende jaren ook verder helpen”, laat Nys weten in een persbericht.

“Er waren ups, maar ook downs. Ik wil de komende jaren zoveel mogelijk zien af te rekenen met de downs. In een paar wedstrijden wist ik niet mijn gebruikelijke niveau te halen en daar probeer ik wat aan te doen”, is Nys zelfkritisch. “Het voelt geweldig om deel uit te maken van dit team, dat bestaat uit vriendelijke, grappige en professionele mensen. Ik denk dat het de beste combinatie is om de komende jaren te groeien.”