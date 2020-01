Rijzende ster Donavan Grondin droomt van de Olympische Spelen vrijdag 17 januari 2020 om 17:30

Donavan Grondin kan rekenen op de volledige support van zijn nieuwe ploeg Arkéa-Samsic voor deelname aan de Spelen in Tokio. De Fransman is weliswaar pas 19 jaar, maar droomt van al van een selectie voor de olympische koppelkoers.

Grondin is één van de twaalf nieuwkomers dit seizoen bij Arkéa-Samsic. Het Franse ProTeam plukte de 19-jarige renner weg bij Vendée U, de opleidingsploeg van Total Direct Energie. De Fransman werd in 2018 nationaal kampioen op de weg bij de junioren en mag zich bij zijn nieuwe team, waar hij een driejarig contract ondertekende, verder ontwikkelen. Niet alleen op de weg maar ook op de baan, want voor Grondin heeft de wielerpiste weinig geheimen meer.

Tijdens het WK baan voor junioren twee jaar geleden eindigde hij tweemaal in de medailles. Eerst pakte hij met het Franse nationale team zilver op de ploegenachtervolging en twee dagen later veroverde hij de wereldtitel op het omnium. De rijzende ster van het Franse baanwielrennen ligt inmiddels op koers voor de Olympische Spelen in Tokio, waar hij wil meedoen aan het onderdeel koppelkoers.

Koppelkoers met Benjamin Thomas

Onlangs nog werd Grondin door de Franse bondscoach Steven Henry opgeroepen voor een trainingsstage in het Portugese Anadia, waar hij zowel op de weg als op de baan trainde. En volgende week verschijnt hij aan de zijde van Benjamin Thomas aan de start van de koppelkoers tijdens de Wereldbeker van Milton. Samen met zijn landgenoot won hij in november al de wereldbekerwedstrijd van Glasgow.

“Ik droom van de Spelen”, vertelt Grondin. “Als ik geselecteerd word, betekent dat veel voor me. Maar ook voor mijn team Arkéa-Samsic, dat mij toestaat te oefenen op de baan om me te kwalificeren voor de olympische koppelkoers. De hele staf van Arkéa-Samsic, van teammanager Emmanuel Hubert tot de ploegleiding, steunt mijn project voor de Spelen. Als ik geselecteerd word voor Tokio, is mijn doel een medaille behalen.”

Zijn eerste wedstrijdkilometers op de weg rijdt hij tijdens de Saudi Tour, van 4-8 februari.