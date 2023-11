woensdag 8 november 2023 om 18:48

Rigoberto Urán stopt ermee na Olympische Spelen in Parijs

De loopbaan van Rigoberto Urán (36) loopt op zijn einde. De Colombiaanse klassementsrenner van EF Education-EasyPost heeft aangekondigd dat hij in 2024 stopt met wielrennen, om precies te zijn na de Olympische Spelen in Parijs.

Bij een bezoek aan de voetbalclub Atletico Nacional in zijn thuisland kondigde Urán aan dat komend jaar zijn laatste seizoen als profwielrenner wordt. “Ik ga door tot volgend jaar, we gaan naar de Olympische Spelen en dat is het”, zei Urán in het bijzijn van meerdere Colombiaanse media. De wegwedstrijd voor mannen tijdens de Spelen in Parijs wordt verreden op zaterdag 3 augustus.

Dat betekent dat er in 2024 een einde komt aan Uráns profcarrière van liefst negentien jaar, die hem langs ploegen als Unibet, Caisse d’Epargne, Sky, Etixx-Quick-Step, Cannondale en nu EF Education-EasyPost bracht. Als we omkijken naar zijn meest opvallende resultaat, dan is dat de zilveren medaille op de Olympische Spelen van Londen in 2012, waar hij Alexander Vinokourov uit het oog verloor.

Ook won Urán etappes in de Giro, Tour én de Vuelta en was hij ook tweede in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk (2017) en de Ronde van Italië (2013 en 2014).