Rigoberto Urán: “Op driehonderd meter van de streep was het nu of nooit”

In de zeventiende etappe van de Ronde van Spanje kraaide Rigoberto Urán victorie op de klim naar Monasterio de Tentudía. Daarmee completeerde de Colombiaan zijn trilogie van ritzeges in grote rondes. Daarnaast denderde Urán de top tien van het algemeen klassement binnen.

De publiekslieveling van EF Education-EasyPost schoof mee in de kopgroep van de dag die de vrijheid kreeg om voor de zege te strijden op de ruim tien kilometer lange klim naar de meet. Na veel vijven en zessen wist hij in de laatste hectometers af te rekenen met Quentin Pacher en Jesús Herrada. Goed voor zijn eerste zege van het seizoen.

En of El Toro de Urrao daar blij mee was: “Ik had al zeges in de Giro en de Tour, maar dit geeft me heel veel vreugde. Dit is heel mooi voor mijn carrière. Ik heb jaren geprobeerd een rit in deze ronde te winnen en ik ben hier zeer blij mee.”

Urán wist dat de finish hem lag. “Omdat ik degene was die het dichtst stond in het algemeen klassement moest ik onderweg net iets meer geven. Ik had ook sterke concurrentie in de kopgroep. Op driehonderd meter van de streep was het nu of nooit. Ik ben mijn ploeg en mijn familie heel dankbaar. Zij zijn altijd in mij blijven geloven.”

“Deze overwinning bewijst ook dat je altijd geloof moet houden en vechten, ook al zijn de resultaten soms ver te zoeken”, vervolgt Urán in sneltreinvaart tijdens het flashinterview. “Het belangrijkste is dat je elke dag wakker wordt met een goede instelling; als het een keer niet lukt, moet je het gewoon opnieuw proberen.”