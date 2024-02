maandag 12 februari 2024 om 08:13

Rigoberto Urán (37) kondigt afscheid aan

Rigoberto Urán stopt na dit seizoen als beroepswielrenner. Dat meldt zijn ploeg EF Education-EasyPost op de ploegsite. Het is nog niet bekend wat zijn afscheidswedstrijd wordt.

“Als wielrenner geloof ik dat de tijd is gekomen om te zeggen: dit is het einde”, aldus Urán. “Het heeft lang geduurd voordat ik tot deze beslissing kwam. Het is iets waar ik lang en diep over nagedacht heb. De waarheid is, dat het eng is. Wielrennen heeft me alles gegeven in het leven. Bijna 23 jaar lang stond ik op, ontbeet ik en stapte ik dan op mijn fiets. Ik was onderdeel van een team dat me meenam naar de grootste wedstrijden ter wereld. Nu komt daar een einde aan.”

Maar eerst dus nog het seizoen 2024. “Ik ga ervan proberen te genieten, mijn best doen in de koersen en elke koers rijden alsof het mijn laatste is”, aldus Rigo, die dit jaar al in actie kwam in onder meer de Tour Colombia. Hij liet zich in zijn thuisronde nadrukkelijk zien en eindigde als vierde in het eindklassement. Voor de start van de rittenkoers gaf hij een uitgebreid interview, dat hieronder te bekijken is.

Overwinningen en tweede plaatsen

Urán werd in 2006 prof bij Tenax-Salmilano. Vervolgens reed hij voor Unibet.com (2007), Caisse d’Epargne (2008-2010), Sky (2011-2013), Omega-Pharma Quick-Step en Etixx Quick-Step (2014-2015). In 2016 trok hij naar de ploeg van Jonathan Vaughters, die toen nog Cannondale heette. De rest van zijn carrière bleef hij dit team, dat inmiddels EF Education-EasyPost heet, altijd trouw.

Gedurende zijn loopbaan won Urán in alle drie de grote rondes minstens één etappe. Daarnaast pakte hij ritten in onder meer de Ronde van Catalonië en de Ronde van Zwitserland. Ook was hij in 2015 de beste in de Grand Prix Cycliste de Québec. Wellicht zal hij echter het meeste herinnerd worden om zijn tweede plaatsen. In 2012 veroverde hij zilver op de Olympische Spelen in London en vijf jaar later was hij runner-up in de Tour de France. In de Giro d’Italia eindigde hij zelfs tweemaal als tweede, in 2013 en 2014.

Urán zal ook na het beëindigen van zijn wielercarrière nog genoeg te doen hebben. Als nationale held in Colombia (met miljoenen volgers op Instagram) heeft hij een eigen kledingmerk, is hij eigenaar van verschillende restaurants en organiseert hij tal van Gran Fondo’s.