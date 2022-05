Riesebeek en Van der Poel zien Oldani winnen: “Niets hoeft meer, dat is wel lekker”

Interview

Drie dagen de roze leiderstrui met Mathieu van der Poel, een ritzege van de Nederlander én een tweede overwinning met Stefano Oldani. Hoewel de Giro d’Italia nog negen van de in totaal 21 etappes telt, kan Alpecin-Fenix rustig spreken over een geslaagde exercitie. “We lachen normaal al veel af, met Mathieu als een van de grootste grappenmakers. Nu is de sfeer nog beter, want de druk is eraf”, vertelt Oscar Riesebeek vanuit Italië aan WielerFlits.

De Belgische ploeg zat met drie renners mee op een kopgroep van 21 man. Een schril contrast met afgelopen zaterdag, toen Van der Poel slechts alleen meezat in een vlucht van twintig renners. De Nederlander was daar not amused over en liet dat tijdens de nabespreking ook duidelijk aan zijn ploeggenoten merken. “Dat we toen niet goed voor de dag kwamen, realiseerde iedereen ook wel. Het was heel onhandig dat hij daar alleen was. Daarover hebben we het gehad in de analyse daarna. Dat heeft ons wel wakker geschud. Al is Mathieu niet de persoon om met zijn vuist op tafel te slaan. Op een nette manier heeft hij gezegd hoe hij erover dacht. En dat zeg ik niet omdat hij nu naast me zit”, lacht Riesebeek.

Van der Poel als gangmaker

Zo’n nabespreking wilden de renners van Alpecin-Fenix niet nog een keer. “Dat we dan donderdag de uitgangspositie creëren door met drie man mee te zitten, is super”, vindt Riesebeek. “Ik denk ook dat we als ploeg een heel goede wedstrijd hebben gereden, van begin tot het einde. We waren vertrokken met het idee dat we vanaf een groepje van tien man, altijd met twee moesten mee zitten. Het duurde eventjes voordat we weg waren, maar daar zorgde Dries De Bondt dan weer voor. Na die tussensprint trok hij het peloton op een lint, waardoor het tempo heel hoog lag. Door op het juiste moment te versnellen, zaten we met drie man mee.”

Uiteindelijk haalde Oldani de beslissende kopgroep door vroeg aan te vallen. De Italiaan wist het karwei daarna in een sprint met drie af te werken. De 24-jarige Oldani blijkt goed in de groep te liggen bij Alpecin-Fenix. “Stefano is een heel sociale, hardwerkende en leuke ploeggenoot. Met z’n allen kunnen we heel veel met hem lachen. Een heel vriendelijke gast, in voor een grapje. Maar ook écht een steengoede renner. Ik ben natuurlijk van een andere gewichtsklasse dan hem…”, lacht Riesebeek. “Maar op het vlakke kan hij ook gewoon echt knetterhard rijden. Ik was redelijk snel van hem onder de indruk. Vorig jaar al trouwens, toen waren we ook al vluchtmakkers.”

De sfeer zit er in ieder geval goed in, vertelt de roomie van Van der Poel. Samen kwamen ze al grappend over de streep in Genoa. “Omdat het natuurlijk geweldig was dat Oldani won. De sfeer in het team is gewoon goed. Het is heel gezellig, iedereen gaat voor elkaar door het vuur. Aan tafel is het altijd lachen geblazen, maar ook op de fiets en na de koers. Begrijp me niet verkeerd: op de momenten dat het serieus moet zijn, is dat het. Maar daar rondom heen maken we veel lol. Mathieu kan alles tegen mij zeggen en ik tegen hem. Dat is heel erg fijn werken. Net daarom lachen we zo veel, want vaak gaat het echt he-le-maal nergens over. Maar als het dan wel serieus is, draaien we die knop om en kunnen we daarover praten.”

Nog negen ‘eendagskoersen’ te gaan

Bij Alpecin-Fenix benaderen ze deze Giro dagelijks als een nieuwe eendagskoers. “Maar we kiezen wel onze dagen uit. In bergetappes is het voor ons lastig om te winnen. Op de andere dagen proberen we met de ploeg vooral mogelijkheden te creëren. En aanvallend koersen is nu eenmaal het allerleukst. Iedereen kijkt naar Mathieu, maar we laten toch zien dat we ook gewoon met andere jongens koersen winnen. Vrijdag is weer een nieuwe kans en zaterdag zullen we het ook proberen. Daarna zal het voor ons in de bergen wat moeilijker zijn, zeker voor mezelf. Maar moeilijk kan ook. We hebben iedere dag een plan, dat werkt altijd motiverend.”

“Dat maakt ook dat iedereen nog steeds heel gretig is”, vervolgt Riesebeek. “Dat is heel leuk om te zien. We hebben nu twee ritten gewonnen en we hadden een paar dagen de leiderstrui. Niets hoeft meer, dat is wel lekker. Maar het motiveert ons wel om onszelf iedere dag weer uit te dagen met een nieuw doel. Het is leuk om te starten en te proberen om dat plan uit te voeren. En als dat dat niet lukt, dan kunnen we daarover achteraf altijd discussiëren. Daar leer je alleen maar van. Het is allerminst al gedaan voor ons, hier in Italië. Maar de druk is er wel af. Hopelijk brengt dat mij ook nog een keertje in de positie die Oldani donderdag had.”