Riejanne Markus ziet tijdritdroom uitkomen: “Passie voor het tijdrijden van mijn vader”

In Nunspeet heeft Riejanne Markus ervoor gezorgd dat ze in ieder geval nog een jaartje langer in de nationale trui aan mag treden. Vorig jaar won de renster van Jumbo-Visma namelijk al de nationale titel op de weg, nu kroonde zij zich de beste van Nederland in de tijdrit. “Dit was echt zo’n grote droom”, reageert Markus bij WielerFlits.

Vorig jaar was Markus al heel dicht bij de Nederlandse tijdrittitel in Emmen, toen moest zij enkel Ellen van Dijk voor zich dulden. Vandaag was het dan wel raak voor de renster uit Diemen. Een belangrijke titel voor Markus. “Dit was echt zo’n grote droom. Dat het is gelukt op de tijdrit is zo vet. Ik heb van mijn vader altijd die passie voor het tijdrijden meegekregen. Ik vind dit gewoon een mooie discipline binnen het wielrennen. Het is zo’n eerlijke discipline en het is zo ontzettend zwaar. Zeker deze keer met de lange tijdrit. Dit is echt supervet.”

De renster van Jumbo-Visma was bij het tussenpunt al ruim sneller dan haar concurrenten. Annemiek van Vleuten, die uiteindelijk derde werd, kwam niet verder dan een achterstand van 36 seconden. Aan de meet bouwde Markus dit verschil uit tot 55 seconden op haar naaste belager Demi Vollering. “Ik kreeg eigenlijk niks door. Ik probeer gewoon mijn beste rit neer te zetten en ik heb er niks aan als ik weet wat de concurrentie doet. Wel kom ik dicht bij vollering, dus dat gaf wel veel vertrouwen.”

Tot aan zaterdag mag Markus zichzelf in ieder geval kampioen van beide disciplines noemen. Of draagt ze komend jaar in beide disciplines het rood-wit-blauw? “We hebben deze zaterdag superveel ambities. Ik ga die trui niet zomaar afgeven. Ik heb ontzettend genoten van een jaar in die trui. Het moraal is dus hoog, maar het NK is ook een van de moeilijkste wedstrijden om te winnen. Het gaat zeker niet makkelijk worden.”