donderdag 21 september 2023 om 17:14

Riejanne Markus vierde met Nederland op ‘heel toffe’ Mixed Relay-discipline: “Nergens laten liggen”

Nederland is op de Mixed Relay tijdens de EK in Drenthe als vierde geëindigd. De ploeg verloor twee seconden op Duitsland, dat het brons mee naar huis naam. “Net niet”, zei Riejanne Markus na afloop tegen de NOS.

“Het ging best wel goed”, vervolgde de renster van Jumbo-Visma, die samen met Loes Adegeest en Shirin van Anrooij de vrouwenploeg van Nederland vormde. Daan Hoole, Sjoerd Bax en Jos van Emden vormden het mannendrietal. “Voor mijn gevoel hebben we het nergens echt laten liggen. Heel misschien hadden we nog iets langer met drie kunnen rijden (Van Anrooij haakte in de laatste kilometers af, red.), maar we hebben het heel smooth gereden.”

Wat voor gevoel houdt Markus nu over aan de Mixed Relay? “Ik denk dat we wel een beetje teleurgesteld zijn, zeker omdat het nipt is met de medailles. Dat is natuurlijk heel jammer. Maar persoonlijk ben ik blij dat het beter ging dan gisteren. Dat geeft ook wel weer vertrouwen richting zaterdag”, doelt ze op de wegrit van het EK.

Woensdag moest Markus op de individuele tijdrit genoegen nemen met een zevende plaats, maar nu had ze dus weer betere benen. “Dat is ook wel een klein beetje zuur eerlijk gezegd, want ik had het natuurlijk liever gisteren wat beter gedaan. Maar ik ben wel blij dat het blijkbaar weer een klein beetje terugkomt. En wat ik gisteren ook zei: ik heb gewoon net niet genoeg tijd gehad om gisteren echt top te zijn. Nu kom ik er wel een beetje doorheen en dat het nu beter gaat worden, maar het is voor mij wel een klein beetje een dag te laat.”

Fan van de Mixed Relay

Markus zei ook nog dat ze de Mixed Relay een ‘supermooi’ onderdeel vindt. “Er zijn misschien fans en mensen die er minder fan van zijn, maar ik vind het echt heel tof. Het is echt wel moeilijk dan een ploegentijdrit omdat je maar met zijn drieën bent. De timing is lastiger en je moet langere kopbeurten doen. Maar je moet wel nog goed kunnen inpikken en het goed doseren. En het moet ook op een hoger tempo dan in een individuele tijdrit, dus je gaat de hele tijd over je kunnen heen eigenlijk. Dat hele spelletje vind ik gewoon zó mooi.”

Wat voor afspraken worden er vooraf bepaald? “Het is vooral belangrijk dat je heel eerlijk tegen elkaar bent. De vorm van de dag bepaalt gewoon hoelang je beurten kunnen zijn. Ik wist dat ik in principe wat meer gewicht moest dragen. Dat mijn beurten wat langer en sterker moesten zijn. Je probeert het gewoon aan te voelen. Vaak voel je ook wel aan de kopbeurten van anderen hoe zij ervoor staan. Dan moet je het gewoon eerlijk verdelen. Dat hebben we goed gedaan vandaag.”