Riejanne Markus verliest tijd in openingsrit Tour Femmes: “Explodeerde op de klim”

Gemengde gevoelens bij Jumbo-Visma na de openingsetappe van de Tour de France Femmes. Marianne Vos sprintte in de finale mee om de ereplaatsen en werd uiteindelijk vierde, terwijl daarachter klassementsrenster Riejanne Markus kostbare seconden verloor ten opzichte van de andere favorieten. “Daar baal ik natuurlijk wel van”, zegt Markus na afloop tegen de NOS.

“Het is een dubbele dag”, aldus Markus. “Het laatste uur was volle bak. Het ging niet slecht, alleen 600 meter voor de top explodeerde ik en moest ik eraf. Daar baal ik wel van, want we komen hier met ambitie en dan hoop je niet zo te beginnen. Ik wist dat dit een moeilijke dag ging worden, omdat het aankomt op een explosieve inspanning. Dat ligt mij toch minder. Dit had ik niet gehoopt.”

Door het tijdsverlies staat Markus nu 23 seconden achter grote favorieten als Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. “Daar schrik ik niet van, maar ik had wel anders gehoopt. Ik voel me wel gewoon goed en er komen nog zeven mooie dagen aan. Het wordt elke dag zwaarder, dus we zijn nog niet klaar. Een dag als morgen, dat is wel waar ik naar uitkijk”, vertelt Markus.

Vos complimenteert Kopecky

Marianne Vos eindigde als vierde namens Jumbo-Visma in Clermont-Ferrand. “Door het hoge tempo brak het peloton snel in verschillende stukken. Toen ik zag dat Kopecky demarreerde, wist ik dat het behalen van een zege moeilijk zou worden”, vertelt hij op de ploegsite. “Ze was de sterkste vandaag. Op het eind werd het nog een lastige sprint tegen Lorena Wiebes en Charlotte Kool. Ze zijn allebei heel erg snel.”