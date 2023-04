Riejanne Markus komt net tekort in Amstel Gold Race: “Trots en teleurgesteld tegelijk”

Riejanne Markus liet zich zondag goed zien in de Amstel Gold Race. De Nederlands kampioene kwam met de eersten boven op de laatste keer Cauberg en plaats in de laatste kilometer, achter de ontsnapte Demi Vollering, nog een ultieme aanval om tweede te worden. Uiteindelijk strandde haar poging en werd ze veertiende. “Ik ben trots en teleurgesteld tegelijk”, zei de renster van Jumbo-Visma na afloop tegen onder andere WielerFlits.

Markus was in de finale ook een tijdlang in beeld omdat ze een probleem met haar fiets had. Ze moest wisselen en vervolgens terugrijden naar het peloton. “Dat kostte best wel veel energie. Ik kwam terug voor de Cauberg, net voor het begin van de laatste ronde. In de finale heb ik alles proberen te geven, maar het zat er niet in vandaag. Ik weet niet of die pech me de das om doet, maar het kost gewoon best wel veel energie, zeker in deze kou. In de finale wordt het dan gewoon lastig, ik kwam gewoon tekort.”

Bovenop de Cauberg wist Vollering het verschil te maken. “Ik dacht ook: nu is het moment”, zegt Markus. “Ik keek om en zag Vollering komen, maar die ging gewoon te hard. Ik dacht wel: shit, dit is het. Ook omdat Lotte (Kopecky, red.) erbij zat, daardoor zat SD Worx in een heel goede situatie. Je blijft wel rijden voor de winst, daar blijf je in geloven.”

