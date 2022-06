Riejanne Markus: “Hopelijk kan ik recht doen aan de trui en is Amy Pieters trots op me”

Video

Riejanne Markus haalde op de VAM-berg haar eerste Nederlandse wegtitel. Op de laatste klim naar de finish versloeg ze Shirin van Anrooij. Na afloop straalde ze van oor tot oor en grapte ze er op los. “Ik had geen vijf sterren in jullie voorbeschouwing, maar ik heb het wel waargemaakt!”, stipt ze grinnikend aan voor de camera van WielerFlits. Toch was de zege beladen, omdat ze het rood-wit-blauw overneemt van haar goede vriendin Amy Pieters.

“Het is ongelooflijk, en ook zo speciaal”, zei Markus vlak na de finish. “Voor de start was het een emotioneel momentje vanwege Amy (Pieters, red.) en vervolgens ging de knop om, en was het koersen. En dan zó rijden. Ik zat de hele tijd lekker in de koers, en om het dan af te maken is echt niet normaal.”

Markus was op tien kilometer van de aankomst samen met Van Anrooij weggereden. Aanvankelijk draaiden beide vrouwen goed rond, maar op twee kilometer van de finish kwam de renster uit de ploeg van Jumbo-Visma niet meer op kop. “Ik wist dat ik Marianne (Vos, red.) achter me had en dat was een goede reden om niet mee te rijden. Ik moet zeggen dat ze dichtbij kwamen, maar ik had er vertrouwen in en reed heel lekker vandaag. Ik dacht ook: rustig blijven. Ik kan het echt niet geloven.”

De 27-jarige renster uit het Noord-Hollandse plaatsje De Zwarte Kat ging de sprint vroeg aan en leek het makkelijk te gaan redden, maar vlak voor de streep kwam haar medevluchtster nog erg sterk opzetten. “Het is zo’n zwaar klimmetje. Het was echt een lastig parcours, heel mooi ook. Ik ging vroeg aan en ze kwam nog dichtbij, maar gelukkig was het genoeg.”

‘Ik denk veel aan Amy’

Markus noemt het ‘heel bijzonder’ dat ze nu de opvolger is van Amy Pieters. “Vorig jaar vierde ik het samen met Amy een dag na de koers. Nu mis ik haar al heel het jaar naast me in de koers. Ik denk heel veel aan haar. Ik hoop dat ik een beetje recht kan doen aan de trui en dat ze trots op me is”, zei ze tot slot.