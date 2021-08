Riejanne Markus: “Dat je het zo kunt afmaken is echt gaaf”

Riejanne Markus kwam geëmotioneerd over de finish nadat ze op fraaie wijze de tweede etappe van de Ladies Tour of Norway achter haar naam had gezet. Nadat ze de laatste 23 kilometer solo op kop reed, wist ze het sprintende peloton op de streep in Mysen net achter zich te houden.

Voor Markus was het haar eerste zege in een koers uit de Women’s WorldTour. “Deze overwinning betekent heel veel voor mij. Ik krijg niet zoveel kansen. Dat je het zo kunt afmaken is echt gaaf. Ik heb het een keer eerder meegemaakt dat ik twintig meter voor de finish werd gepakt, dus ik durfde het ook niet te vroeg te vieren. Ik sloot mijn ogen en probeerde de finish te halen. Ik ben zo blij dat ik het heb gehaald. Ik wachtte al een paar jaar op een overwinning. Ik ben hier ontzettend blij mee”, liet de 26-jarige Nederlandse weten.

Met haar ploeg Jumbo-Visma probeerde ze een zware wedstrijd ervan te maken. “Toen we voor het eerst over de finish kwamen, probeerden we al aan te vallen op de klim. Later vond ik opnieuw een moment en viel aan. Het gat (naar twee koploopsters, red.) was niet makkelijk te overbruggen want de koplopers hadden meer dan een minuut. Ik was blij toen ik het had gehaald. Het was onwijs zwaar. Ik ben de meiden en het team enorm dankbaar”, aldus Markus, die vandaag in de bergetappe naar Norefjell in de gele leiderstrui van start mag gaan.