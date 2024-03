maandag 25 maart 2024 om 20:00

RIDE Paasdeal: Meer dan 300 pagina’s wielerplezier voor slechts 13,95

Ride Pasen staat voor de deur en dat betekent een heerlijk (wieler)weekend voor de boeg. Wielerliefhebbers kunnen bij RIDE Magazine rekenen op een unieke deal. Je kan deze week namelijk tijdelijk onze voorjaars- en wintereditie aanschaffen voor een actietarief van slechts € 13,95.

Dat betekent 344 pagina’s aan wielerplezier voor een aantrekkelijke prijs. Beide edities zijn tijdloze exemplaren met verhalen waar je nog maanden van kunt genieten.

In het RIDE Voorjaarsnummer (dat nu in de winkel ligt) lees je o.a. een dubbel-interview met Demi Vollering en Lotte Kopecky, spreken we Sepp Kuss over de Vuelta-zege die zijn leven veranderde, Mathieu van der Poel en zijn ploegmaten, maken we kennis met de mens achter renner Tiesj Benoot en legt Matej Mohoric uit waarom hij het leven als wielrenner vaak zo wreed vindt.

Daarnaast krijg je van ons het RIDE Winternummer toegestuurd. Hierin lees je o.a.interviews met Mathieu van der Poel, Wout Poels, Oscar Freire, Flippo Pozzato en Shirin van Anrooij.

Bovendien lees je in beide edities meer unieke kijkjes achter de schermen in het profpeloton, de laatste materiaaltrends en inspirerende reportages over de mooiste bestemmingen om zelf te gaan fietsen. Genoeg mooie verhalen om de Paasdagen mee door te komen!

Wanneer je uiterlijk woensdag 12:00 jouw bestelling plaatst, krijg je de magazines nog voor de Paasdagen thuisbezorgd. Mooi op tijd voor het lekker lange weekend. Waar wacht je nog op?