Rickaert en Vermeersch voorlopig nog niet naar huis ondanks nieuwe negatieve test

Jonas Rickaert en Gianni Vermeersch, die op dit moment in Abu Dhabi in quarantaine zijn, mogen hun hotel in Abu Dhabi nog niet verlaten. Ondanks een nieuwe negatieve coronatest moet het duo van Alpecin-Fenix hun thuisreis noodgedwongen langer uitstellen.

Sinds bekend werd dat een staflid van hun ploeg positief was getest op het coronavirus, zitten Rickaert en Vermeersch, die beiden in de UAE Tour van start gingen, in quarantaine. Beide renners waren een ‘close contact’ met het positief geteste staflid en moesten daarom in de Arabische Emiraten blijven. De rest van de selectie – Mathieu van der Poel, Roy Jans, Jasper Philipsen, Kristian Sbaragli en Louis Vervaeke – mocht maandag al naar huis.

Sinds hun aankomst in de Emiraten zijn de 27-jarige Rickaert en Vermeersch (28) bij alle drie coronatests negatief getest; de laatste keer gisteren. Desondanks moeten zij ook vandaag sowieso nog in hun hotel blijven. Ze hopen zo snel mogelijk op meer duidelijkheid. Ondertussen trainen ze in hun hotelkamer.

Update: @RickaertJonas & @GVermeersch, who are quarantined in UAE, were tested again yesterday. The results are negative (3/3 neg. test results since their arrival in UAE).

