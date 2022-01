Rick Zabel aan zijde Giacomo Nizzolo naar Giro: “Hoop ook op Tour”

Rick Zabel rijdt een ontzettend druk voorjaar in het tenue van Israel-Premier Tech. De snelle Duitser zal vooral aan de zijde koersen van zijn nieuwe kopman Giacomo Nizzolo, maar denkt stiekem ook zelf aan een succesje. “Ik zie geen reden om mij te verstoppen als ik een goede dag heb en het parcours mij ligt”, zegt Zabel.

De 28-jarige Zabel weet dat hij niet altijd het kopmanschap kan opeisen. “Als ik in een seizoen tachtig koersdagen heb, zou ik blij zijn als ik vijf kansen voor mezelf heb”, vertelt hij aan Radsport-news.com. “In een goed seizoen zijn dat wellicht tien kansen. Maar als Giacomo aan de start staat, is er geen discussie. Dan rijden we voor hem.”

Samen met Matthias Brändle en Alex Dowsett vormt Zabel het treintje van Nizzolo. Zij gaan in ieder geval naar de Giro d’Italia. “De eerste indruk is positief, maar we moeten het eerst nog in koers bewijzen”, weet ook de zoon van oud-topsprinter Erik Zabel. “Ik heb nog een beetje hoop op de Tour de France. Ik weet alleen dat de ploeg daar voor het klassement wil rijden en sprinters eigenlijk geen kans hebben.”

“Maar als we met Giacomo tien keer winnen in het voorjaar, hebben we misschien toch een kans. Vorig jaar hadden we met André Greipel eigenlijk ook de Giro op ons programma, maar gingen we uiteindelijk toch naar de Tour.”

Programma Rick Zabel voor 2022

Ronde van Valencia (2-6 februari)

Clásica de Almería (13 februari)

UAE Tour (20-26 februari)

Tirreno-Adriatico (7-13 maart)

Milaan-San Remo (19 maart)

Gent-Wevelgem (27 maart)

Ronde van Turkije (10-17 april)

Eschborn-Frankfurt (1 mei)

Giro d’Italia (6-29 mei)