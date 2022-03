Rick Ottema geeft vanuit de vroege vlucht kleur aan de Ronde van Drenthe

Interview

Rick Ottema eindigde vandaag op een verdienstelijke negende plek in de Ronde van Drenthe. Nadat de Groninger van Metec-Solarwatt zijn medevluchters op de VAM-berg uit het wiel reed, werd hij daarna ingelopen door een eerste elitegroep van latere winnaar Dries van Gestel. Toch wist hij daarbij aan te haken en een goede uitslag te rijden. Hij doet zij verhaal na afloop bij WielerFlits.

“Het was vooraf het plan om vanuit de vroege vlucht een finale te rijden”, geeft Ottema aan. “In de laatste vijf edities, bleef de kleine vlucht namelijk drie keer vooruit. Het is alleen haast onbegonnen werk als je met drie continentale renners voorop zit en je weet dat daarachter WorldTour-teams achtervolgen. Daarom reden we de hele dag een gecontroleerd strak tempo en wilde ik pas bij het ingaan van de plaatselijke rondes voor het eerst in het rood komen.”

Bij het ingaan van de plaatselijke rondes van de VAM-berg schroefde het drietal het tempo op. Al snel moest medevluchter Sven Burger (BEAT) lossen. Na de tweede passage van de VAM-berg kon Ottema zich ook van Jasper Schouten (Allinq) ontdoen en was hij alleen over. Na tien kilometer solo werd Ottema ingerekend door een sterk uitgedund peloton van veertien renners, waar hij nog lang bij kon aanpikken.

“Ik had nog wel wat over in de finale, maar ik gokte vooral op de grote ploegen in de groep”, vertelt hij over de finale, waar hij zelfs nog een beetje overschot had. “Ik wilde niet smijten met mijn krachten, want dat zou zinloos zijn geweest met veel sterke mannen van grote ploegen in mijn groep. Uiteindelijk heb ik met deze tactiek een top 10-plek behaald en dat is voor mij in een koers als deze een prima resultaat. Dit zijn toch de grotere koersen die wij kunnen rijden.”

Olympia’s Tour over dezelfde wegen

Dankzij zijn inspanningen kreeg de 29-jarige renner de Prijs voor de Strijdlust. Volgende week staat alweer de volgende koers voor de deur, met Olympia’s Tour. De slotetappe van Nederlands oudste rittenkoers gaat voor een deel over hetzelfde parcours als de Ronde van Drenthe. “Vandaag geeft alvast vertrouwen om het in die rit goed te doen”, kijkt Ottema vooruit. “Er staan sowieso vier mooie etappes op het programma volgende week, waarin we met de ploeg voor het maximaal haalbare gaan en ik persoonlijk ook goed voor de dag wil komen.’’