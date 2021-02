Richie Porte verkozen tot Australisch wielrenner van het jaar

Voor het eerst in zijn wielercarrière is Richie Porte onderscheiden met de Sir Hubert Opperman Medal. Dit is de prijs die de Australisch wielrenner van het jaar ontvangt.

De 36-jarige coureur werd afgelopen seizoen derde in de Tour de France. Hij bezorgde Trek-Segafredo tevens de overwinning in de Tour Down Under, een wedstrijd die zeker in Australië tot de verbeelding spreekt. Meer dan genoeg om hem voor de eerste maal in zijn wielerloopbaan te onderscheiden met de ‘Oppy’.

Grace Brown werd uitgeroepen tot de beste wielrenster van het jaar. Dit dankte ze onder meer aan een tweede plaats in Luik-Bastenaken-Luik en de zege in de Brabantse Pijl. Steph Morton won de prijs voor beste baanrenster van 2020. Nathan Hart, Matthew Richardson en Thomas Cornish wonnen deze prijs bij de mannen nadat ze WK-brons veroverden op de teamsprint.