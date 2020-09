Richie Porte na derde plaats: “Fijn om tijd te pakken op andere concurrenten” zondag 13 september 2020 om 19:05

Richie Porte eindigde in de bergetappe naar de Grand Colombier als derde, achter Tadej Pogacar en Primoz Roglic. Volgens de kopman van Trek-Segafredo was dat voor hem het hoogst haalbare in de finale van deze rit. “Ik ga op een finish als deze nooit winnen van jongens als Pogacar en Roglic”, geeft Porte toe.

De Australiër reed in de laatste 500 meter van de slotklim nog even op kop na een versnelling. “Soms heb je geluk, soms niet, maar het was goed om tijd te pakken op wat andere klassementsrenners”, zegt Porte, die zichzelf bij het ingaan van de slotweek terugvindt op de zesde plaats in het klassement op 2.13 minuut van gele trui Primoz Roglic.

Porte zat geen moment ‘in het rood’ in de zware bergrit. “Het was fijn dat ik in het wiel van de Jumbo-Visma-mannen kon zitten. Ik voelde mij daar wel comfortabel. Het tempo lag redelijk hoog en toen Adam Yates demarreerde, kwam de trein niet in de problemen. Ze verloren alleen George Bennett daar”, blikt Porte terug.

De Trek-Segafredo-renner kende de klim van de Grand Colombier van de Tour de l’Ain. “Mijn plan was vandaag om zo lang mogelijk te blijven volgen. Toen Roglic op 500 meter van de meet aanviel, ging ik wel naar voren en koos ik mijn eigen tempo”, zegt Porte, die uiteindelijk derde werd. “Ik ga nu gemotiveerd de slotweek van de Tour in. Ik kijk uit naar de rustdag en hoop goed te herstellen.”