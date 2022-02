Richie Porte doet in afscheidsjaar niet mee aan de Tour de France

Richie Porte zal in zijn laatste jaar als beroepswielrenner niet aan de start staan van de Tour de France. De 37-jarige Australiër wil in zijn afscheidsjaar vooral genieten en genieten, dat lukt niet meer in de Ronde van Frankrijk. “Ik reed vorig jaar nog wel de Tour, maar beleefde er geen plezier meer aan”, citeert Cyclingweekly.

Porte is de dagelijkse hectiek van de Tour meer dan zat. “Ik wil in mijn laatste jaar als beroepswielrenner vooral genieten en dan is de Tour de France niet de juiste wedstrijd om te rijden. Ik kan niet meer genieten van de druk die erbij komt kijken.” Volgens Porte was de cirkel in 2020 al rond. Dat jaar wist hij namelijk eindelijk naar een podiumplaats te rijden in de Tour: Porte eindigde als derde in het eindklassement, achter de Slovenen Tadej Pogačar en Primož Roglič.

“Het was altijd mijn doel om ooit eens op dat Tourpodium te staan en in 2020 kwam die droom uiteindelijk uit. Ik voel dat ik niet veel meer te bewijzen heb in de Tour. Het winnen van een Touretappe was wel altijd een doel. Dat is me nooit gelukt, maar ik kan alsnog met een tevreden gevoel mijn carrière beëindigen.”

De Australische ronderenner richt zich dit jaar, niet geheel toevallig, vooral op de Giro d’Italia. De wielerwereld maakte in 2010 in de Italiaanse ronde kennis met de Australiër, toen Porte in het shirt van Saxo Bank vanuit het niets zevende werd in het eindklassement van de Ronde van Italië. Hij nam ook de jongerentrui mee naar huis