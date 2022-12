Richie Porte: “Chris Froome en Tadej Pogacar zijn psychologische beesten”

Richie Porte nam dit seizoen afscheid van het leven als profwielrenner. De Australische ex-renner reed heel wat jaren op het hoogste niveau, waardoor hij heel wat heeft meegemaakt. “Ik heb altijd getwijfeld over mijn capaciteiten”, vertelde Porte openhartig.

“Zo ben ik nu eenmaal”, ging de 37-jarige Porte verder bij L’Equipe. “Ik heb een vrij laag zelfbeeld, ik zag mezelf nooit als een van de beste renners. (…) Ik dacht de hele tijd over de dingen na. Mijn beste dagen waren vaak na een lekke band op een slecht moment of een valpartij aan het begin van de dag, dan was het gewoon alles of niets.”

Daarnaast was Porte ook een renner die zich kon ergeren aan renners die eindeloos konden praten over voeding, zo vertelde hij zelf. “Dat was vermoeiend. Ik ben zelf altijd beter geweest als ik een kilo boven mijn veronderstelde wedstrijdgewicht zat, ik voelde me gewoon beter dan. Je kan dat menselijke element niet ontkennen, je moet je klaar voelen om de strijd aan te gaan. Neem Chris Froome, toen hij top was, of Tadej Pogacar, die jongens zijn gewoon psychologische beesten.”

Porte: “Ik was te veel bezig met wat mensen van me dachten”

Bij Team Sky en INEOS Grenadiers reed Porte wel in een ploeg waar de marginal gains een grote rol speelden. Toch probeerde de Australiër een aantal dingen te ontlopen. “Ik was nooit het type om mijn eten af te wegen. Als ik een hamburger en een biertje wild, ging ik me dat niet ontzeggen.”

“Of me dat grote overwinningen heeft gekost, die menselijke aanpak? Waarschijnlijk wel, ja. Ik heb om een of andere reden nooit een grote ronde gewonnen. Misschien liet ik me te veel beïnvloeden door andere mensen of was ik te veel bezig met wat mensen van me dachten. Ik had nooit die houding van win or die“, besloot Porte.