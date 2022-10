Richeze plakt er nog een jaar aan vast, maar onthult nog niet bij welke ploeg

De 39-jarige Maximiliano Richeze zal nog een jaar langer in het peloton te vinden zijn. Dat maakte hij bekend in een interview met het Colombiaanse Telemedellín. De Argentijn kijgt geen nieuw contract bij UAE Emirates. Toch heeft de ervaren renner nog een contract voor volgend jaar weten af te sluiten. Over waar hij zijn carrière zal voortzetten doet hij echter nog geen uitspraak.

Richeze dacht eigenlijk al aan stoppen. “Na een goede start van het seizoen bood UAE aan om mijn contract met een jaar te verlengen.” De Argentijn en zijn ploeg kwamen er echter niet uit, waardoor de contractonderhandelingen in juni stop werden gezet en er een einde leek te komen aan zijn lange loopbaan.

Een telefoontje bracht hem echter op andere gedachte. “Ik werd gebeld door een belangrijke ploeg. Ik voel me nog goed dus ik heb besloten het aanbod te accepteren. Ik heb een aantal eisen gesteld en die hebben zij geaccepteerd. Ik wil mijn carrière graag afsluiten op mijn eigen manier”, aldus de ervaren lead-outspecialist.

Richeze gold jarenlang als een van de beste sprintloodsen ter wereld. Zo was hij bij de voorgangers van Quick-Step-Alpha Vinyl en later bij UAE Emirates jarenlang de vaste lead-out van Fernando Gaviria. Eerder in zijn carrière was hij zelf ook geen onverdienstelijk sprinter. Zo won hij in 2007 twee etappes in de Giro d’Italia na schorsing van Alessandro Petacchi.