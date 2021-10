Richeze (38) zit zonder ploeg: “Ik denk nog niet aan stoppen”

Maximiliano Richeze hoopt ook volgend jaar nog actief te zijn in het peloton, maar heeft voorlopig nog geen werkgever voor 2022. UAE Emirates besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. “Ik heb de intentie om door te gaan, maar er is voorlopig nog niets concreet”, laat de Argentijn weten in gesprek met BiciGoga.

Richeze stond jarenlang bekend als een van de beste sprintaantrekkers in het peloton, maar heeft naar eigen zeggen een moeilijk jaar achter de rug. “We zochten vergeefs naar resultaten, maar het ging aan het einde van het seizoen wel weer wat beter. Ik werd steeds beter en wist zo langzaam weer terug te keren op mijn oude niveau.” Zo wist Richeze in de voorbije Giro di Sicilia Juan Sebastián Molano naar twee etappezeges te piloteren.

Gesprekken

Het bleek echter niet genoeg voor een contractverlenging. “Ik heb inmiddels al met andere ploegen gesproken, maar er ligt nog geen concreet voorstel op tafel. De intentie is er om door te gaan. Ik denk nog niet aan stoppen, maar het kan ook zomaar mijn laatste jaar zijn. Mocht dit inderdaad het einde zijn, dan wil ik afscheid nemen (als renner van de Argentijnse selectie, red.) in eigen land. En dat zal ik dan doen in de Vuelta a San Juan”, aldus Richeze.

Richeze geeft zichzelf echter nog enkele weken om een nieuwe ploeg te vinden. De ervaren renner werd prof in 2006 en kwam in het verleden onder meer uit voor CSF Group-Navigare, Lampre-Merida, Quick-Step en UAE Emirates. Op zijn erelijst prijken overwinningen in de Giro d’Italia, Ronde van Zwitserland, Ronde van Turkije, de Vuelta a San Juan en de Tour de Langkawi.