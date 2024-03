dinsdag 26 maart 2024 om 07:15

Richard Plugge ziet druk toenemen op fietsland Nederland: “Ongekend dat het wordt dwarsgezeten”

Richard Plugge ziet dat Nederland als fietsland onder druk staat. Dat schrijft de directeur van Visma | Lease a Bike in zijn vaste column in RIDE Magazine. In de voorjaarseditie stelt Plugge vragen bij de recente ontwikkelingen in Nederland, waarbij er steeds meer weerstand is tegen de fiets en sporten op de openbare weg.

Plugge verplaatst zich ook in de politiek. Wat zou hij doen als hij Minister van Sport zou worden? “Natuurlijk via het ministerie veel meer geld vrijmaken voor sport en bewegen voor de jeugd. Sportevenementen ondersteunen en aanjagen. Geld voor vakleerkrachten op scholen die minimaal drie keer per week gymles geven. Zorgen dat kinderen lopend of met de fiets naar school (kunnen) komen. Veilig, zonder kans dat ze door haastige ouders in auto’s die hun kroost afleveren op school, worden aangereden”, aldus de ploegbaas.

Volgens Plugge is de fiets niet het probleem, maar de oplossing. “De fiets als vervoermiddel, als transportmiddel en als sportief instrument voor de jeugd. Team Visma | Lease a Bike probeert met de 350 dikke banden races en Ready 2 Race-wedstrijden kinderen en ouderen te bewegen via de fiets. De wedstrijdjes openen de ogen van velen”, vertelt hij.

De vele discussies rondom het NK wielrennen op de Posbank, de toertocht van de Amstel Gold Race in Vaals en de weerstand tegen het ‘circus’ van de Tour de France Femmes in Kijkduin en Den Haag ziet Plugge met lede ogen aan. “Het is ongekend dat in Nederland sporten dat zoveel moois teweeg kan brengen, wordt dwarsgezeten”, vindt Plugge.