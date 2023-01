Richard Plugge: “Tijdrit Tour 2014 met Mollema en Ten Dam dieptepunt in historie ploeg”

Richard Plugge kijkt met een minder goed gevoel terug op de Tour de France van 2014. Het was de ronde waarin Bauke Mollema en Laurens ten Dam voor het tweede jaar op rij sterk reden namens het toenmalige Belkin, maar in die Tour beleefde het Nederlandse team ook een groot sportief dieptepunt volgens de teambaas. Dat vertelt hij in gesprek met NRC.

Plugge staat in 2023 tien jaar aan het roer van Jumbo-Visma en haar voorgangers. Na het stoppen van Rabobank als hoofdsponsor, eind 2012, kende het Nederlandse team moeilijke seizoenen als Blanco, Belkin en LottoNL-Jumbo. De Tour de France van 2014 met kopmannen ‘Bau en Lau’ herinnert hij zich nog goed, vanuit positief en negatief oogpunt.

“Het dieptepunt van de ploeg is toch wel de introductie van de tijdritfiets in de Tour van 2014. We stonden met Bauke en Laurens in de top-10, en toen gingen we in de tijdrit een fiets introduceren die helemaal nog niet klaar was. Wij waren er ook niet klaar voor, en zo ging aan alle kanten alles mis. We verloren ook nog even een flink aantal plekken”, blikt Plugge terug.

Lees meer: Mollema kampte in Tour met aanlopende tijdritfiets

Volgens de ploegmanager waren er ‘veel te veel redenen’ om toch de Bianchi-fietsen te gebruiken in die Tour-tijdrit. “Omdat we aan het overleven waren, omdat Belkin vertrok, omdat ik met het financiële plaatje voor het volgende jaar zat, omdat we fietsleverancier Bianchi tevreden moesten houden”, vertelt hij.

“Maar dat neem ik mezelf het meeste kwalijk van de afgelopen tien jaar. Van die beslissing denk ik: potverdorie, we hadden gewoon moeten zeggen dat we dit niet gingen doen.”