Richard Plugge over coronagolf voor Giro: “Het gaat als een dolle rond”

Jumbo-Visma zit voor de start van de Giro d’Italia in de hoek waar de klappen vallen. Eerder kwam het nieuws dat Tobias Foss en Robert Gesink niet aan de start kunnen komen van de Italiaanse grote ronde door het coronavirus. Een aantal dagen later moest ook vervanger Jos van Emden passen. “Dat is vreselijk voor die renners”, aldus Plugge.

Lees ook: Opnieuw covid: Jumbo-Visma verliest Foss en Gesink nog voor start Giro d’Italia 2023

“Covid gaat als een dolle rond”, opent de ploegleider van Jumbo-Visma voor de camera van NOS. “In Romandië zijn er best een hoop renners geïnfecteerd geraakt en ook ziek geworden. Voor Robert Gesink Tobias Foss is dat vreselijk. Ze hebben zo veel inspanningen gedaan om hier aan de start te staan en ze zijn gewoon ziek geworden. Zo snel gaat het rond.”

De selectie Jumbo-Visma is zeker niet de enige die door het coronavirus door elkaar is gegooid. Plugge hoopt dan ook dat de organisatie verantwoordelijkheid neemt. “Hopelijk gaat RCS er veel aan doen. Je ziet bijvoorbeeld nu veel publiek om eens heen. Ik snap heel goed dat mensen denken dat het voorbij is, maar renners worden er wel echt ziek van. En als je ziek bent, dan moet je gewoon uit koers. Dat zou heel zonde zijn, zeker voor de kanshebbers.”

Lees ook: Giro 2023: Voorbeschouwing favorieten algemeen klassement – Evenepoel vs Roglic