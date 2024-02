Richard Plugge looft teamprestatie na een ‘beyond victory’ van Tratnik: “De pannenkoeken zijn voor hem”

Teammanager Richard Plugge staat na de overwinning van Jan Tratnik zeer tevreden voor de microfoon van WielerFlits. Visma | Lease a Bike wint net als vorig jaar de openingsklassieker en zet hun brede klassiekerkern direct weer op de kaart. “Dit is een bevestiging voor iedereen in het team”, aldus Plugge.

Volgens de slogan van het team rijden de Visma’s niet enkel om te winnen, zij rijden ‘beyond victory’. Volgens Richard Plugge is dat vandaag zeker gelukt. “We hebben weer een ontzettend mooie team effort laten zien en hebben het met het hele team goed uitgespeeld. Dit is weer een beyond victory en een hele mooie zege voor het team.”

Tijdens de koers leek de formatie lange tijd af te stevenen op een zege, aangezien zij drie van de zes mannen in de kopgroep hadden. Toch werden ze teruggepakt. In de finale leek het team de zege uit handen te laten glippen. “We hadden vanuit die zes vooraan liever gezien dat er één solo naar de meet ging. Tegelijkertijd, als je ziet met hoeveel man we nog in de laatste groep zitten. Dan is dat ook goed. Wout wint uiteindelijk ook de sprint, dus Jan kon na zijn aanval wat gokken dat hij in het wiel kon blijven zitten.”

De eerste zege in het klassieke voorjaar is, net als vorig jaar, dus direct weer een feit. “Dat is heel belangrijk. Het is een bevestiging voor iedereen dat ze er zo goed voor staan. De pannenkoeken zijn nu voor Jan. Hij was gisteren jarig, dus hij mag flink wat pannenkoeken met een goede dot slagroom, jam en kaarsjes”, lacht Plugge.

‘Liever bij Visma | Lease a Bike dan tegen’

Tiesj Benoot kwam vandaag in de Omloop het Nieuwsblad minder in het stuk voor. Zijn visie op de koers van de dag: “Op de Muur had ik een moeilijk momentje, maar op de Bosberg kwam alles ineens weer samen. Ik zag plots iedereen rijden. Op het moment dat ik net aan kom sluiten, rijden Tratnik en Politt samen weg. Dat was even schakelen.”

Waar de ploeg de winst in handen leek te hebben, werd het in de finale nog flink spannend. “Tratnik kon denk ik meer pokeren dan Politt. Wij hadden natuurlijk nog Van Aert en Laporte daarachter. Toch was het spannender dan we hadden gehoopt.”

De formatie laat direct dus weer hun kracht zien dit seizoen. Benoot onderstreept deze dominante met een eigen mooie slagzin. “Liever bij Visma | Lease a Bike dan tegen Visma | Lease a Bike. Dat klopt. Ik denk dat we een goede koers hebben gereden. Als je één en drie wordt kan je niet klagen.”