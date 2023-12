zaterdag 2 december 2023 om 09:39

Richard Plugge: “Lekke band van Wout in Parijs-Roubaix? Dat is geen pech en mag niet meer gebeuren”

Hoe kan Jumbo-Visma, dat vanaf volgens seizoen door het leven gaat als Visma | Lease a Bike, in 2024 een nog beter seizoen rijden dan in 2023? Het is een vraag waar ploegmanager Richard Plugge zich over buigt. De ploeg wil zichzelf vooral nieuwe doelen stellen en zich nog beter wapenen voor de Tour. “Dat we zoveel gewonnen hebben dit jaar heeft als nadeel dat er mensen ons kopiëren”, zegt Plugge in gesprek met HLN.

Plugge beseft dat 2023 een grandioos jaar was. “Hoger gaan dan dit jaar wordt bijna onmogelijk, alleen al omdat het nog nooit is gebeurd dat een ploeg de drie grote rondes op rij heeft gewonnen. Wij zullen voor onszelf nieuwe doelen stellen en die zullen anders zijn dan dit jaar. Maar niet minder uitdagend. En het zal nog steeds op topniveau zijn.”

Toch blijft de ploegmanager ook kritisch over de doelen die niét behaald zijn. “Afgelopen seizoen is er heel veel goed gegaan, maar er zijn ook een paar dingen niet goed gegaan. We vragen ons af: wat kunnen we beter doen dan vorig jaar? De vraag is hoe we in 2024 net zo’n succesvol jaar als in 2023 kunnen hebben, met misschien één of wel twee grote rondes minder gewonnen.”

“Lek rijden is geen pech”

Dan wordt er vooral naar de klassieke kern gekeken, die weliswaar alles won, tot de belangrijke monumenten, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, eraan kwamen… “We kijken wat daar is mis gegaan. Wout van Aert reed lek op de Carrefour de l’Arbre. Wij zien lek rijden niet als pech. We moeten gewoon zorgen dat het niet kan gebeuren. Want rijdt Wout niet lek, dan wint hij waarschijnlijk Parijs-Roubaix. Lek rijden is geen pech.”

“Wat we er nu al uit hebben gehaald is dat we nog meer aandacht aan materiaal moeten besteden om te voorkomen dat we lek rijden of in de problemen komen qua materiaal. Het is heel makkelijk om te zeggen: we hebben pech, dat was het dan. Maar zo zitten wij niet in elkaar. Wij kijken waar we invloed hebben, we gaan op zoek hoe we dat kunnen voorkomen. Dat wil niet zeggen dat we het zullen voorkomen, maar we willen het wel zo veel mogelijk uitsluiten.”

“Moeten beter naar de Tour”

De ploeg moet zichzelf dus heruitvinden, volgens Plugge. “Dat geldt voor iedereen, ook voor Wout. Dat we zoveel gewonnen hebben dit jaar heeft als nadeel dat mensen ons kopiëren. Ook Jonas Vingegaard moet kijken hoe hij het samen met het team volgend jaar toch weer beter gaat doen in de Tour. Want Pogacar zal zich anders wapenen. En ineens hebben we Primoz Roglic als tegenstander, waardoor we anders en beter naar de Tour zullen moeten.”