Richard Plugge: “Jumbo-Visma introduceert totaalwielrennen”

In zijn column in RIDE Magazine gaat teammanager Richard Plugge terug naar de successen van ‘zijn’ Jumbo-Visma in de afgelopen Tour de France. Na het succes van Jonas Vingegaard en onder anderen Wout van Aert werd de ploeg overladen met complimenten.

“In 2013 begonnen we Team Blanco”, schrijft Plugge. “Onder de noemer Ride the future wilden we het verleden achterlaten, met een schone lei beginnen en het wielrennen teruggeven aan de fans. Dat wilden we doen door ook de opzet van een wielerploeg op een blank vel papier helemaal opnieuw te bedenken. Het anders te doen dan tot dat moment te doen gebruikelijk was. Beter vooral.

“Dat kostte tijd. Dat zorgde voor onrust, tegenslag en diepe dalen. Eerst dienden we te overleven, zorgen dat we bestaansrecht kregen en hielden. We moesten intern en extern onze rug recht houden en stormen overleven. Vanaf 2016 konden we dankzij Lotto, Jumbo en Robert van der Wallen en in de combinatie met de schaatsploeg van Jac Orie eindelijk echt gaan werken aan de nieuwe organisatie en het nieuwe wielrennen zoals we dat voor ogen hadden. En vooral vanaf 2018 nadat we met onder anderen Karel en Frits van Eerd en Ton van Veen van Jumbo en alle mensen in onze ploeg een duurzaam plan, een duurzame basis, de Blanco-koers, hadden gemaakt om de top aan te vallen.”

“Afgelopen winter noemde ik onze voorgenomen strijdwijze voor 2022 in een interview met l’Equipe ‘totaalwielrennen’, naar analogie van Rinus Michels’ totaalvoetbal. Om koersen te winnen op een overrompelende manier, met een tactiek die anderen op het verkeerde been zet. Waar Team Sky met marginal gains een nieuwe standaard zette, hebben wij die verder geprofessionaliseerd. En met attractieve koerstactiek. Onder leiding van Merijn Zeeman is daar keihard aan gewerkt, en het is gelukt.”

