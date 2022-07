Richard Plugge houdt vertrouwen: “Het komt uiteindelijk toch op Vingegaard aan”

Video

Zonder Primož Roglič en Steven Kruijswijk gaat Jumbo-Visma de slotweek van de Tour de France in, maar dat baart ploegbaas Richard Plugge vooralsnog geen zorgen. Wel zag hij ook gele trui Jonas Vingegaard en Tiesj Benoot vallen. “Pech”, vat Plugge het samen bij WielerFlits. “Maar het vertrouwen is nog groot.”

“Het is ontzettend vervelend. Steven valt omdat een andere renner valt. De ketting van Martijn Tusveld ligt eraf. Hij ziet dat niet, wil aanzetten en slaat over de kop. Steven zit daar toevallig in de buurt…”, beschrijft hij de crash van de Brabantse klimmer. Kort daarna vielen ook Vingegaard en Benoot. “Dat gebeurt op een rotonde, daar haken de sturen van een paar renners in elkaar en Tiesj is daarvan het slachtoffer… Pech.”

“Maar met het oog op de Pyreneeën denk ik nog steeds dat we een heel sterke ploeg hebben”, gaat Plugge verder. “Natuurlijk missen we Steven en Primož in de bergen. Dat is altijd een aderlating, zo simpel is het. Maar uiteindelijk komt het toch op Jonas aan. Hij moet het doen. We zijn nog sterk genoeg en gaan volle bak vooruit. We gaan nu eerst even lekker de rustdag in, coronatesten, Tiesj oplappen en dan gaan we weer door. Het vertrouwen is onveranderd groot.”