maandag 18 september 2023 om 08:38

Richard Plugge had meer tegenstand verwacht in Vuelta: “In dat opzicht zijn we wel verbaasd”

De voorbije Vuelta a España werd gedomineerd door Jumbo-Visma, dat met drie renners op het eindpodium in Madrid stond. Ploegmanager Richard Plugge had niet verwacht dat het zo gemakkelijk zou gaan. “In dat opzicht zijn we wel verbaasd”, zei hij na de slotrit tegen Het Laatste Nieuws.

“Het tactisch plan was om Sepp Kuss vooruit te sturen in de etappe naar Javalambre en hem zo wat dichterbij te laten schuiven in het klassement. Maar dat we uiteindelijk in Madrid met z’n drieën op het eindpodium zouden belanden, had ik niet verwacht”, aldus Plugge, die meer tegenstand had verwacht. “Bij de Gran Salida in Barcelona hield ik rekening met Ayuso en Almeida, Mas, Thomas en Arensman. En Remco, natuurlijk. Dat hij in de Tourmaletrit kraakte, heeft onze zaak vereenvoudigd.”

Heeft Plugge een verklaring voor de ineenstorting van Evenepoel in die bewuste etappe? “Ik zou heel graag met hem werken en daarover praten. Dan zouden we mogelijk een antwoord kunnen formuleren op die vraag. Maar dat ga ik u nu niet vertellen.”

‘Joined discussion’

Nadat Evenepoel wegviel, was er nog maar weinig serieuze bedreiging van buitenaf. Er ontstond in de slotweek een unieke situatie, waarin alleen nog drie ploeggenoten – Primoz Roglic, Jonas Vingegaard en Sepp Kuss – kans maakten op de eindzege. Plugge vindt dat ze het bij Jumbo-Visma ‘heel goed’ gemanaged hebben. “Het was een mooie situatie waarin we – coaches en renners in het bijzonder – verzeild waren geraakt. Maar tegelijk één die zich nog nooit eerder had voorgedaan. En waar dus ook geen textbook oplossing voor bestond”, kijkt Plugge terug.

“We hebben daar intern met alle betrokken partijen goede gesprekken over gevoerd. Naar ieders mening geluisterd, alles op tafel gelegd, op basis daarvan een plan opgesteld en gevraagd of iedereen zich daar oké bij voelde. Een joined discussion. Als team, trouw aan onze waarden en koersfilosofie: #samenwinnen.”

Teambesluit

De keuze voor Sepp Kuss werd dan ook niet van hogerhand opgelegd aan Vingegaard en Roglic, liet Plugge voor de camera van VTM Nieuws weten. “We hebben als team besloten om vanaf woensdag vol voor Kuss te gaan. Het is niet mijn beslissing of die van Merijn (Zeeman, red.), het is zorgen dat we met elkaar achter het plan staan. Als Primoz uitspreekt dat hij het heel mooi vindt als Sepp zou winnen en als Jonas dat ook doet, dan doet dat heel veel met Sepp, maar ook met het hele team. Dat is prachtig.”