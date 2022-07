Richard Plugge geniet van machtsgreep Vingegaard: “Willen Pogacar nu definitief kraken”

De machtsgreep van Jonas Vingegaard en Jumbo-Visma heeft voor een lach gezorgd op het gezicht van teambaas Richard Plugge. Kort na de rit naar de Col du Granon was hij blij met de ritzege en de gele trui. “We zijn als team in staat om Tadej Pogačar, op dit moment, te kraken”, zei hij bij de NOS.

“Iedereen heeft goed werk verricht. Het is prachtig om te zien”, aldus Plugge, die de Alpenrit over de Télégraphe en de Galibier zelf deels reed en daarna volgde in de bus. Hij zag zo hoe Jumbo-Visma vol de aanval koos. “Wie niet waagt, wie niet wint. We hebben all in gespeeld vandaag. Dat het zo uitpakt is geweldig.”

Het plan van Jumbo-Visma begon al met de aanval van Wout van Aert en Christophe Laporte, die mee zaten in de vlucht. “Het is geen Playstation, maar we hadden nu Laporte en Wout in die rol. Het is geweldig wat zij nog voor werk doen”, geeft Plugge aan.

Rol Primož Roglič

Wel was het plan niet helemaal geslaagd. “Dat Primož Roglič niet wegkwam, dat kan gebeuren. Daarna heeft hij wel zo vaak aangevallen, dat Pogačar telkens moest moest counteren. Dat kost krachten. Hij heeft zijn rol vertolkt, maar het idee was dat hij vooruit zou zitten.”

Niet voor niets koos de Nederlandse ploeg voor een couppoging in deze Alpenrit naar de Col du Granon. “Het was heet, en boven de 2.000 meter is het zwaarder. Onze mannen kunnen daar goed tegen. Maar we moeten nog anderhalve week. We moeten vol blijven inzetten op dat we de voorsprong gaan uitbouwen.”

De Sloveen van UAE Emirates staat nu op 2.22 minuut van de gele trui. “We willen hem definitief kraken, maar hij wint niet voor niets twee keer de Tour. Hij is een bijzondere renner, maar we moeten hem nog kraken. Daar hebben we nog anderhalve week voor.”