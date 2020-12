Richard Plugge: “Crash Groenewegen en mijn ziekte waren zwarte bladzijden”

Richard Plugge had als directeur van Jumbo-Visma een topjaar, maar toch kende 2020 ook voor hem de nodige dieptepunten. “De crash van Dylan Groenewegen en mijn ziekte, dat zijn twee zwarte bladzijden in dit jaar”, vertelt hij in gesprek met de NOS.

De horrorval van Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen staat ook bij Plugge nog in het geheugen gegrift. “Dan ben je natuurlijk helemaal van de leg. Je gaat een gevecht aan op de fiets, het ergste dat kan gebeuren is dat je die sprint verliest. Dan zou je enorm balen, want dan heeft Fabio gewonnen. Of andersom, Dylan wint en Fabio baalt. Maar dit, dit heeft niemand gewild. Dan is het logisch dat je kapot bent”, zegt de directeur.

Achtbaan

De nasleep van de crash wordt daarna gecombineerd met de nodige successen. Wout van Aert wint kort daarop Milaan-San Remo en Primož Roglič kan juichen in de Tour de l’Ain. “We hebben het over acht dagen, het was een achtbaan van jewelste”, stelt Plugge. “Het ging maar door, het team moest ook door. Er was heel veel te doen en te regelen. En nu nog, want na de Vuelta zijn we meteen plannen gaan maken voor volgend jaar.”

Het andere dieptepunt dat Plugge aanhaalt is zijn ziekte, een coronabesmetting vroeg in maart. “Ik was de eerste in het Leids Universitair Medisch Centrum die met corona is opgenomen. Ik ben gelukkig niet op de IC beland, maar heb wel zuurstofondersteuning gehad”, blikt hij terug. Inmiddels is Plugge hersteld, maar hij nog altijd de gevolgen van die besmetting.

Tour de France

De nederlaag in de Tour de France wil Plugge niet noemen als zwarte bladzijde. “Nou, ja, het is heel teleurstellend, maar het is van een heel andere orde dan de zwarte bladzijdes waar we het eerder over hadden. Zonder het te willen bagatelliseren, we hebben het over sport. Je verliest een wedstrijd, dat vind ik als sportman verschrikkelijk. De Tour gaat me op sportief vlak ook wel de rest van mijn leven bijblijven, maar het is van een ander level dan die andere twee gebeurtenissen”, vindt hij.