vrijdag 15 december 2023 om 12:18

Richard Plugge bedankt ‘founding father’ Karel van Eerd en Jumbo in video

In een speciale video op sociale media heeft Richard Plugge namens Jumbo-Visma een dankwoord uitgesproken aan Karel van Eerd en Jumbo-Supermarkten. De wielerploeg gaat vanaf 2024 verder als Visma | Lease a Bike, maar zal Jumbo en haar directeur Karel van Eerd bij zich blijven dragen als ‘founding partner’ en ‘founding father’.

Plugge gaat in de video terug naar 23 oktober 2014, toen hij met Van Eerd de deal sloot om Jumbo Supermarkten hoofdsponsor te maken van de wielerploeg die toen nog Belkin was. “We spraken eindeloos over wielrennen, ondernemen en groot durven denken. Jij genoot in de door jou geliefde achtergrond en had oog voor iedereen in ons team. Dat gaf ons het vertrouwen om te excelleren”, vertelt Plugge.

“In 2022 beleefden we een hoogte- en dieptepunt. We wonnen voor het eerst geel in Parijs, maar we verloren jou. Als inspiratiebron om ons heen. Maar je dna leeft voor in ons. We blijven denken in kansen, lef tonen, innoveren en focussen op talent. Dan maken we het onmogelijke, mogelijk. […] Je blijft onderdeel van de familie en rijdt mee in onze harten.”

In de video zijn ook mooie beelden uit de jaren van LottoNL-Jumbo en Jumbo-Visma te zien. Centraal staat een fiets met gele, rode en roze kleuren, die verwijzen naar de groterondezeges in de Tour, Vuelta en Giro van de ploeg de laatste jaren. Op de voorvork staat een sticker, ter ere van Jumbo en Karel van Eerd.