Richard Plugge: “Als we alles 100% blijven doen, maken we een heel grote kans”

Hoewel de voorsprong van Jonas Vingegaard in het algemeen klassement opgelopen is naar bijna drie en een halve minuut, blijven ze bij Jumbo-Visma op hun hoede. Geen feestje, nog drie dagen concentreren luidt het credo. “Vrijdag is meteen weer een nieuwe kans voor ons”, vindt algemeen manager Richard Plugge, die hoopt dat Wout van Aert weer kan meedoen om de zege.

Plugge was na afloop uiteraard content met de wijze waarop zijn ploeg de Tour de France naar hun hand zette. “Grischa Niermann, Merijn Zeeman, Frans Maassen en Arthur van Dongen hebben een fantastisch plan gemaakt en de renners hebben dat echt geweldig uitgevoerd”, lacht hij. “Dan is het een droomscenario, als het uitkomt zoals het gepland is. Super tof!”