Richard Moore van The Cycling Podcast overleden

Richard Moore is maandag plotseling overleden. De in 1973 geboren Schot was als renner onder andere actief op de Commonwealth Games in 1998, maar vergaarde na zijn sportieve loopbaan vooral faam als wielerjournalist. De laatste jaren was hij met name bekend als host van The Cycling Podcast, een van de meest populaire podcasts op wielergebied.

Moore werkte als journalist voor verschillende media, waaronder Cycling Weekly, Rouleur, Cyclingnews en Procycling. Daarnaast publiceerde hij ook regelmatig in Engelse en Schotse kranten zoals The Guardian en The Herald. Ook schreef hij diverse bekende wielerboeken, waaronder Slaying The Badger (over de Tour de France-zege van Greg Lemond in 1986, waar hij Bernard Hinault versloeg) en In Search of Robert Millar (waarin hij het bewandelde pad van de Schotse toprenner – die tegenwoordig als vrouw door het leven gaat – in kaart probeerde te brengen).

Voor dat laatste boek ontving Moore in 2008 tijdens de British Sports Book Awards de prijs voor de beste biografie. Sinds 2013 was hij host bij The Cycling Podcast, die hij op wekelijkse basis opnam met collega-journalisten Lionel Birnie en Daniel Friebe. Het groeide in de jaren daarna uit tot de best beluisterde wielerpodcast. Zondag was de Schot nog aan het werk tijdens Gent-Wevelgem. Via Twitter maakten zijn podcastcollega’s het plotse overlijden van Moore wereldkundig. Waaraan hij is overleden, is niet bekendgemaakt.

A message from The Cycling Podcast. https://t.co/zZ3O0XaxTx pic.twitter.com/fFjI87v51h — The Cycling Podcast (@cycling_podcast) March 30, 2022

Aangedaan door het nieuws wenst WielerFlits de familie, vrienden en directe collega’s van Moore heel veel sterkte met dit grote verlies.