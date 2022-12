Richard Carapaz zal volgend jaar weer twee grote rondes rijden

Richard Carapaz heeft nog geen zicht op zijn definitieve programma voor 2023, maar zeker is wel dat de klimmer uit Ecuador volgend jaar weer twee grote rondes zal betwisten. Dat heeft de regerende olympische kampioen laten weten in gesprek met Radio Pedal Cycling.

De 29-jarige Carapaz zal volgend jaar voor zijn nieuwe werkgever EF Education-EasyPost het mooie weer moeten maken in de grote rondes. De winnaar van de Giro d’Italia 2019 zal in 2023 weer twee grote rondes betwisten. “Maar ik weet nog niet of ik ga voor de combinatie Giro-Tour, of de combi Tour-Vuelta. Mijn programma voor het komende seizoen staat nog niet helemaal vast.”

“Het eerste trainingskamp met de ploeg moet nog komen. We hebben dus nog niet de kans gehad om mijn programma uit te stippelen en te bespreken. We zullen het deze maand op papier zetten. Het is wel de bedoeling dat ik volgend jaar twee grote rondes zal rijden.”

Carapaz nam dit jaar, in het tenue van INEOS Grenadiers, deel aan de Giro d’Italia en Vuelta a España. In de Italiaanse ronde had hij lange tijd uitzicht op de eindzege, maar werd hij in de laatste bergrit door Jai Hindley uit de roze trui gereden. In de Vuelta bleek hij niet in staat om een goed klassement rijden, maar won hij als rittenkaper wel drie etappes. Ook kroonde hij zich tot eindwinnaar van het bergklassement.