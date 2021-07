Richard Carapaz zakt naar negende plaats: “We denken nog altijd aan eindwinst”

Richard Carapaz is het niet gelukt zich te onderscheiden in de eerste tijdrit van de Tour de France. Aan het eind van de dag was de Ecuadoraan 23e in de uitslag en ging zijn verlies ten opzichte van Tadej Pogačar richting de twee minuten. Hij is nu negende in het klassement

Toch was Carapaz optimistisch in zijn analyse. “Eerlijk gezegd zijn we heel blij na deze tijdrit. Het was niet makkelijk, maar we hebben het zo goed mogelijk gedaan. We staan er, we zijn in de strijd en ik denk dat we de positieve punten moeten meenemen”, citeerde Cyclingnews de klimmer.

“Voor mij ziet het er goed uit en we hebben nog een aantal heel moeilijke etappes voor de boeg. We hebben een goede ploeg en dat is in ons voordeel. We zijn nog steeds positief en denken aan het winnen van de wedstrijd”, aldus de Ecuadoraan van INEOS Grenadiers.